У форварда «Реала» подозревают коронавирус

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жунир может досрочно завершить текущий сезон.

Как сообщил главный тренер команды Зинедин Зидан, 19-летний нападающий провалил тест на коронавирус.

«Допускаю, что могла произойти ошибка. Очень надеюсь, что это так. В противном случае мы потеряем его. Сегодня днем Винисиус прошел еще один тест. Его результаты станут известны позднее», – цитирует француза Marca.

В текущем сезоне бразилец отыграл 35 матчей, забил пять голов и отдал четыре голевых паса.