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09 июля 16:16
автор: Артур Гичунцев

У форварда «Реала» подозревают коронавирус

Он выступает за «сливочных» с 2018 года.

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жунир может досрочно завершить текущий сезон.

Как сообщил главный тренер команды Зинедин Зидан, 19-летний нападающий провалил тест на коронавирус.

«Допускаю, что могла произойти ошибка. Очень надеюсь, что это так. В противном случае мы потеряем его. Сегодня днем Винисиус прошел еще один тест. Его результаты станут известны позднее», – цитирует француза Marca.

В текущем сезоне бразилец отыграл 35 матчей, забил пять голов и отдал четыре голевых паса.

источник: «Советский спорт»
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У форварда «Реала» подозревают коронавирус
Он выступает за «сливочных» с 2018 года.
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