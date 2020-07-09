«Уфа» попрощалась с Газизовым

Пресс-служба «Уфы» опубликовала прощальное сообщение, посвященное гендиректору клуба Шамилю Газизову.

Напомним, ранее стало известно, что он был приглашен на аналогичную должность в московский «Спартак».

«Шамиль Газизов возглавил уфимский клуб летом 2012 года. За восемь лет его работы генеральным директором ФК «Уфа» команда добилась наивысших достижений за всю историю футбола в Республике Башкортостан.

Под руководством Шамиля Газизова «Уфа» преодолела путь от команды ФНЛ до элиты российского футбола, дебютировала в еврокубках и на данный момент является одним из самых крепких, и стабильных клубов российской премьер-лиги. Футбольный клуб «Уфа» благодарит Шамиля Камиловича за годы совместной работы и желает больших побед в новом клубе», – говорится в сообщении «Уфы».