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09 июля 18:54

Команда Виктора Булатова сыграла вничью с «Динамо»

В Брянске местное «Динамо» не смогло одолеть «Красный» из Смоленска.

В пятницу в Брянске местное «Динамо», являющееся новобранцем Футбольной национальной лиги, провело свой второй матч в межсезонье. Подопечные Александра Горбачева не сумели одолеть ФК «Красный» из Смоленской области, готовящийся к дебюту в Профессиональной футбольной лиге. Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Динамо» в минувшем сезоне первенствовало в зоне «Центр» ПФЛ и завоевало путевку в ФНЛ. В июне клуб из Брянска получил необходимую лицензию для выступления во втором по силе дивизионе страны.

«Красный» в 2019-м выиграл первенство СФФ «Центр», также по спортивному принципу добившись повышения в классе. Зимой смоленскую дружину возглавил экс-полузащитник московского «Спартака» и бывший наставник «Спартака-2» Виктор Булатов. В его тренерский штаб вошли другой экс-спартаковец Андрей Коновалов и бывший вратарь нижегородского «Локомотива» Валерий Шанталосов.

источник: «Советский спорт»
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