Гол Погребянка принес победу «Уралу» в матче с московским «Динамо» (видео)

Матч 27-го тура РПЛ «Урал» – «Динамо» завершился со счетом 2:1.
Автором первого гола стал Отман Эль-Кабир. Он поразил ворота москвичей на 22-й минуте. Бело-голубые восстановили равновесие благодаря автоголу Романа Емельянова. Это случилось на 31-й минуте.
В самой концовке игры форвард «Урала» Павел Погребянк принес победу своей команде.
Таким образом, клуб из Екатеринбурга вышел на седьмое место, набрав 35 очков. В активе москвичей –32 очка и девятая позиция.
12 июля «Урал» примет «Краснодар», а «Динамо» в тот же день сыграет дома с «Крыльями Советов».
РПЛ
27-й тур
«Урал» – «Динамо» – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – 22 Эль-Кабир, 1:1 – 31, автогол Емельянов, 2:1 – 90 Погребняк.
«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Калинин, Эль-Кабир, Егорычев (Панюков, 74), Кухарчик (Ефремов, 67), Бумаль (Бавин, 79), Бикфалви (Погребняк, 79), Аугустыняк, Емельянов.
«Динамо»: Шунин, Шуньич, Ордец, Скопинцев, Нойштедтер, Юсупов (Хильемарк, 58), Соснин (Морозов, 46), Жоаозиньо (Карапузов, 46), Комличенко (Данилин, 67), Филипп (Панченко, 77), Игбоун.
Предупреждения: Игбун (29), Соснин (42), Бумаль (51), Нойштедтер (83), Кулаков (89), Погребняк (90).