Гол Погребянка принес победу «Уралу» в матче с московским «Динамо» (видео)

Матч 27-го тура РПЛ «Урал» – «Динамо» завершился со счетом 2:1.

Автором первого гола стал Отман Эль-Кабир. Он поразил ворота москвичей на 22-й минуте. Бело-голубые восстановили равновесие благодаря автоголу Романа Емельянова. Это случилось на 31-й минуте.

В самой концовке игры форвард «Урала» Павел Погребянк принес победу своей команде.

Таким образом, клуб из Екатеринбурга вышел на седьмое место, набрав 35 очков. В активе москвичей –32 очка и девятая позиция.

12 июля «Урал» примет «Краснодар», а «Динамо» в тот же день сыграет дома с «Крыльями Советов».