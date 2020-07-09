«Рубин» – «Краснодар». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Рубин» и «Краснодара» на матч 27-го тура чемпионата России, который стартует в 20.30 мск.
«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Сантос, Зуев, Иг. Коновалов, Абильдгор, Кварацхелия, Йевтич, Макаров, Игнатьев.
Запасные: Ив. Коновалов, Данченко, Гранат, Плиев, Поярков, Степанов, Бакаев, Давиташвили, Тарасов, Могилевец, Макаров.
«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Уткин, Кайо, Вильена, Кабелла, Сулейманов, Вандерсон.
Запасные: Синицын, Адамов, Фьолусон, Фернандеш, Черников, Олссон, Сергеев, Кутовой, Воротников, Онугха.