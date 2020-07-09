Аршавин – об уходе Цорна: Мы не знаем, какие задачи ставились перед ним

Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин прокомментировал решение «Спартака» разорвать соглашение с Томасом Цорном.

«Мы не знаем, какие задачи ставились перед ним. Если хотели попасть в Лигу чемпионов, а клуб находится на седьмом месте, то все логично. А если ставилась задача омолодить состав, потому что ушли лидеры, которым было за 30 лет, то пришли молодые, и им нужно время», – приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В текущем сезоне «Спартак» занимает седьмое место в таблице РПЛ, набрав 33 очка.