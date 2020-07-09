Газизов – о переходе в «Спартак»: Спасибо Федуну. Вместе мы достигнем больших результатов (видео)

Бывший гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал свой переход в московский «Спартак».

«Тяжело давалось решение. По-человечески очень-очень тяжелый выбор. Если брать профессиональную сторону дела, то для меня это новый вызов, новые возможности достичь в профессии более мощных результатов. Поэтому я и принял такой выбор. Спасибо большое Леониду Арнольдовичу за то, что сделал предложение, оценил мои профессиональные качества. Уверен, что вместе достигнем больших и серьезных результатов.

Был ли вариант подождать до конца сезона? Думали, что будет так, а на самом деле происходит ситуация, в которой надо действовать быстро. Одна из моих черт — я принимаю решение и быстро к нему иду. Это не говорит о спонтанности решения. Это обдуманное решение, оно полностью соответствует моему духу и ощущению на сегодняшний день», – сказал Газизов.

Напомним, функционер руководил «Уфой» с 2012 года. К своим обязанностям он приступит на следующей неделе.