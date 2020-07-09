Влашич – о матче с «Оренбургом»: Было важно победить ради Гончаренко

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич дал комментарий клубной пресс-службе после победы над «Оренбургом» (4:0) в 27-м туре РПЛ.

«Непростая игра, искусственный газон, 32-градусная жара. Нам было сложно, особенно в первом тайме – соперник очень хорошо оборонялся.

Когда мы открыли счет, «Оренбург» пошел вперед, чтобы забить ответный гол. Но мы доказали, что лучше, и забили еще три. Рад, что мы выиграли матч, нужно продолжать в том же духе.

Конечно, было важно победить ради Гончаренко. Все знают, что произошло у него в семье. Это тяжело для него в личном плане, но мы тоже семья, мы вместе», – сказал футболист.

ЦСКА набрал 46 очков и поднялся на третье место в таблице РПЛ, а «Оренбург», у которого 23 очка, занимает последнее. 16-е место.