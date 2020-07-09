«Глупая ошибка стоила нам очков». Новиков прокомментировал поражение от «Урала»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков высказался после поражения от «Урала» (1:2) в гостевом матче 27-го тура РПЛ.

«Тяжелая встреча, тяжелые погодные условия. Сейчас ничья никого не устраивала, поэтому обоюдоострый футбол был до самых последних минут.

Наша глупая ошибка в самой концовке стоила нам очков. У нас есть с этим трудности, будем их решать», – цитирует специалиста «Матч ТВ».

«Урал» вышел на седьмое место, набрав 35 очков. В активе москвичей –32 очка и девятая позиция.

12 июля «Урал» примет «Краснодар», а «Динамо» в тот же день сыграет дома с «Крыльями Советов».