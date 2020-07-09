Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут на полях принимающих команд

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов осталось сыграть четыре встречи, а именно:

Как сообщает официальный сайт УЕФА, исполнительный комитет организации решил провести матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы на полях принимающих команд.

«Барселона» – «Наполи» (1:1)

Что касается Лиги Европы, то путевку в четвертьфинал разыграют в шести матчах:

«Шахтер» – «Вольфсбург» (2:1)

«Байер» – «Рейнджерс» (3:1)

«Вулверхэмптон» – «Олимпиакос» (1:1)

«Манчестер Юнайтед» – ЛАСК (5:0)

«Базель» – «Айнтрахт» (3:0)

«Копенгаген» – «Истанбул Башакшехир» (0:1)

Ранее сообщалось, что финальную стадию Лиги чемпионов УЕФА проведет в Португалии, а Лиги Европы – в Германии.