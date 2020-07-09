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09 июля 21:48
автор: Артур Гичунцев

Аршавин назвал фаворита в борьбе за второе место РПЛ

Чемпионом страны досрочно стал «Зенит».

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин считает «Краснодар» фаворитом в борьбе за второе место.

«Почему не «Локомотив»? Потому что нельзя было убирать так Юрия Палыча. Футбол должен наказать за это», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, московский клуб не стал продлевать соглашение с тренером и он покинул команду 31 мая, а его место занял серб Марко Николич.

В данный момент «Локо» занимает второе место, набрав 50 очков. В активе «быков» – третья позиция и 46 очков.

источник: «Советский спорт»
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