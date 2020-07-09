Гол Макарова принес победу «Рубину» в матче с «Краснодаром» (видео)

Футболисты «Рубина» нанесли поражение игрокам «Краснодара» в домашнем матче 27-го тура РПЛ.
Встреча завершилась со счетом 1:0, а единственный гол был забит на 51-й минуте. Его автором стал российский хавбек Денис Макаров.
Таким образом, казанский клуб занимает девятую строчку в таблице премьер-лиги. На его счету 33 очка. У «Краснодара» – 45 очков и четвертое место.
В следующем туре команда Леонида Слуцкого сыграет в Москве против ЦСКА. Встреча состоится 12 июля, а «быки» в тот же день примут «Урал».
РПЛ
27-й тур
«Рубин» – «Краснодар» – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 51 Макаров.
«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Пабло, Зуев, Кварацхелия, Коновалов (Тарасов, 83), Евтич (Давиташвили, 83), Макаров (Бакаев, 69), Абильгор, Игнатьев (Марков, 74).
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес (Сергеев, 88), Сорокин, Мартынович, Газинский, Кабелла (Ольссон, 63), Вильена (Воротников, 75), Уткин (Онугха, 75), Сулейманов (Фернандеш, 63), Вандерсон, Панталеао.
Предупреждения: Вильена (32), Абильгор (57), Сулейманов (59), Фернандеш (66), Газинский (90), Панталеао (90).