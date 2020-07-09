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09 июля 22:26
автор: Артур Гичунцев

Гол Макарова принес победу «Рубину» в матче с «Краснодаром» (видео)

Встреча прошла в Казани.

Футболисты «Рубина» нанесли поражение игрокам «Краснодара» в домашнем матче 27-го тура РПЛ.

Встреча завершилась со счетом 1:0, а единственный гол был забит на 51-й минуте. Его автором стал российский хавбек Денис Макаров.

Таким образом, казанский клуб занимает девятую строчку в таблице премьер-лиги. На его счету 33 очка. У «Краснодара» – 45 очков и четвертое место.

В следующем туре команда Леонида Слуцкого сыграет в Москве против ЦСКА. Встреча состоится 12 июля, а «быки» в тот же день примут «Урал».

РПЛ

27-й тур

«Рубин» – «Краснодар» – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 51 Макаров.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Пабло, Зуев, Кварацхелия, Коновалов (Тарасов, 83), Евтич (Давиташвили, 83), Макаров (Бакаев, 69), Абильгор, Игнатьев (Марков, 74).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес (Сергеев, 88), Сорокин, Мартынович, Газинский, Кабелла (Ольссон, 63), Вильена (Воротников, 75), Уткин (Онугха, 75), Сулейманов (Фернандеш, 63), Вандерсон, Панталеао.

Предупреждения: Вильена (32), Абильгор (57), Сулейманов (59), Фернандеш (66), Газинский (90), Панталеао (90).

источник: «Советский спорт»
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