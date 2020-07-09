Гол Макарова принес победу «Рубину» в матче с «Краснодаром» (видео)

Футболисты «Рубина» нанесли поражение игрокам «Краснодара» в домашнем матче 27-го тура РПЛ.

Встреча завершилась со счетом 1:0, а единственный гол был забит на 51-й минуте. Его автором стал российский хавбек Денис Макаров.

Таким образом, казанский клуб занимает девятую строчку в таблице премьер-лиги. На его счету 33 очка. У «Краснодара» – 45 очков и четвертое место.

В следующем туре команда Леонида Слуцкого сыграет в Москве против ЦСКА. Встреча состоится 12 июля, а «быки» в тот же день примут «Урал».

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