Слуцкий – после матча с «Краснодаром»: Очень важная победа над большим клубом

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился эмоциями после победы над «Краснодаром» в 27-м туре РПЛ (1:0).

«С чем связана такая эмоциональная реакция команды на победу? А вы таблицу видели? Во-первых, это очень важная победа. Во-вторых, это победа над большим клубом. В-третьих, это абсолютно заслуженная победа», – сказал специалист пресс-службе РПЛ.

«Рубин» занимает девятую строчку в таблице премьер-лиги. На его счету 33 очка. У «Краснодара» – 45 очков и четвертое место.

В следующем туре команда Слуцкого сыграет в Москве против ЦСКА. Встреча состоится 12 июля, а «быки» в тот же день примут «Урал».