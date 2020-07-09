Мусаев – о поражении от «Рубина»: На кону стоит Лига чемпионов. Нужно играть на характере

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев пообщался с пресс-службой РПЛ после гостевого поражения от «Рубина» в 27-м туре РПЛ.

«В равной игре не использовали свои возможности. Такие матчи, когда на кону стоит Лига чемпионов, нужно вырывать без моментов и без игры. Нужно играть на характере. Мы не использовали моменты, и позволили сопернику забить гол. После этого они играли по счету.

В конце усиливались пацанами? Так сложилась кадровая ситуация. Что есть, то есть. И с таким составом нужно забирать максимум. Мы могли это сделать. К сожалению, не получилось», – сказал специалист.

«Рубин» занимает девятую строчку в таблице премьер-лиги. На его счету 33 очка. У «Краснодара» – 45 очков и четвертое место.

В следующем туре команда Слуцкого сыграет в Москве против ЦСКА. Встреча состоится 12 июля, а «быки» в тот же день примут «Урал».