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10 июля 08:20
автор: Артур Гичунцев

Бубнов не уверен, что «Краснодар» выйдет в Лигу чемпионов

В данный момент команда Мурада Мусаева занимает третье место в таблице, набрав 45 очков.

Экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов дал комментарий после поражения «Краснодара» в матче 27-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1).

«Краснодар» попал в непростую ситуацию на финишном отрезке сезона. Сначала два пропущенных из-за пандемии матча, затем поражение от «Зенита» и теперь вот неудача в Казани. Изначально «быки» казались железными претендентами на путевку в Лигу чемпионов, но теперь это кажется тяжелой задачей. Чуть оторвался «Локомотив», а ЦСКА уже дышит в спину после нескольких крупных побед. И на данный момент армейцы выглядят предпочтительнее «Краснодара» в борьбе за место в тройке», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

В следующем туре команда Леонида Слуцкого сыграет в Москве против ЦСКА. Встреча состоится 12 июля, а «быки» в тот же день примут «Урал».

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