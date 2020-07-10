Манджукич получил предложение от «Фиорентины»

Хорватский форвард Марио Манджукич может вернуться в серию А, сообщает Sky Sports.

По информации источника, в его услугах заинтересована итальянская «Фиорентина».

Экс-форвард «Баварии» и «Атлетико» уже играл в этом чемпионате. Он выступал за туринский «Ювентус» с 2015 по 2020 год.

По информации прессы, на игрока также претендует московский «Локомотив». Манджукич не против переехать в Россию, но хочет получать четыре млн евро за сезон и подписать двухлетнее соглашение.

Последним клубом 34-летнего футболиста был катарский «Аль-Духаиль». Он покинул команду этим летом, разорвав контракт по обоюдному согласию сторон.