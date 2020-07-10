Левандовски признан лучшим игроком чемпионата Германии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски – лучший футболист немецкой бундеслииги по версии Союза игроков Германии (VDV).
Он занял первое место в списке, набрав 40,2% голосов. На второй позиции – хавбек дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо (13,9%), а замкнул тройку лучших полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих (7,2%).
Звание лучшего новичка досталось американскому футболисту Альфонсо Дэвису, который также играет в мюнхенском гранде.
Добавим, что тренером сезона назван рулевой «Баварии» Ханс-Дитер Флик.
источник: «Советский спорт»