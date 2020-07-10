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10 июля 11:05
автор: Артур Гичунцев

Ибрагимович поставил ультиматум руководству «Милана»

Он вернулся на «Сан-Сиро» в январе этого года.

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович задумался об уходе из команды. Он заявил, что недоволен текущим положением «россонери», которые отстают от зоны Лиги Европы на два очка.

Также 38-летний футболист подчеркнул, что ожидает увидеть серьезную трансферную компанию.

«Я вернулся не ради денег. Мной движет страсть. Я все еще один из лучших и хочу выигрывать трофеи. Златан – не игрок Лиги Европы, а «Милан» – не команда Лиги Европы», – цитирует шведского игрока Football Italia.

источник: «Советский спорт»
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