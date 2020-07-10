Ибрагимович поставил ультиматум руководству «Милана»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович задумался об уходе из команды. Он заявил, что недоволен текущим положением «россонери», которые отстают от зоны Лиги Европы на два очка.

Также 38-летний футболист подчеркнул, что ожидает увидеть серьезную трансферную компанию.

«Я вернулся не ради денег. Мной движет страсть. Я все еще один из лучших и хочу выигрывать трофеи. Златан – не игрок Лиги Европы, а «Милан» – не команда Лиги Европы», – цитирует шведского игрока Football Italia.