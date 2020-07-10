Геркус оценил шансы «Локомотива» финишировать на второй строчке

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что у красно-зеленых неплохие шансы выиграть серебряные медали РПЛ.

«Николич с «Локомотивом» при всех своих заморочках (а его стиль уже видно сквозь семинский пока «Локо») увереннее всех идет к цели, хоть и спотыкается. Уровень команды, уровень «скамейки» (хоть он и высказывает недовольство по ее поводу) помогают держать соперников в напряжении, сохранять структуру игры и компактность.

9 очков и огромные шансы на второе место. Осталось не проиграть «Уфе» и ЦСКА и дело в шляпе», – написал Геркус в своем Telegram-канале.

12 июля «Локо» примет «Уфу». Матч 28-го тура РПЛ пройдет в Москве и стартует в 16.30 мск.