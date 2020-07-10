«Спартак» объявил о назначении Газизова гендиректором клуба (фото)

Российский функционер Шамиль Газизов представлен в качестве гендиректора «Спартака». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Добро пожаловать, Шамиль Камилович! 🔴⚪️https://t.co/JCzHFyYgWM— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 10, 2020
«Совет директоров футбольного клуба «Спартак-Москва» принял решение о назначении Шамиля Газизова на должность генерального директора.
С 2012 года Шамиль Камилович руководил футбольным клубом «Уфа», где выстроил эффективную систему управления, добиваясь успешных финансовых результатов и сделав уфимский клуб узнаваемым брендом. В 2018-м уфимцы впервые приняли участие в розыгрыше еврокубка», – говорится на сайте «Спартака».