ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
10 июля 14:00
автор: Артур Гичунцев

УЕФА опубликовал результаты жеребьевки ¼ и ½ финала Лиги чемпионов

Турнир будет доигран на стадионах Португалии.

Официальный сайт УЕФА выложил подробные результаты жеребьевки ¼ и ½ финала Лиги чемпионов.

Напомним, плей-офф будет доигран в формате одной встречи.

1/4 финала

«Манчестер Сити» / «Реал» – «Ювентус» / «Лион»

«РБ Лейпциг» – «Атлетико»

«Барселона» / «Наполи» – «Бавария» / «Челси»

«Аталанта» – «ПСЖ»

1/2 финала

«Манчестер Сити» / «Реал» – «Ювентус» / «Лион» – «Барселона» / «Наполи» – «Бавария» / «Челси»

«РБ Лейпциг» / «Атлетико» – «Аталанта» / «ПСЖ»

Матчи этой стадии турнира пройдут в Лиссабоне (Португалия) и состоятся по принципу одной игры.

Добавим, что ответные матчи 1/8 финала пройдут на стадионах принимающих команд.

источник: UEFA (УЕФА)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Анонсирована беззеркальная камера Canon EOS R5«Спартак» и «Локомотив» разошлись миромВ московском «Парке киноприключений» произошёл пожарЛипницкая призналась, от кого ждет ребенкаЛипницкая призналась, что беременна и назвала отца ребенкаВсе видно. Эмили Ратаковски в прозрачной рубашке произвела фурор
УЕФА опубликовал результаты жеребьевки ¼ и ½ финала Лиги чемпионов
Турнир будет доигран на стадионах Португалии.
10.07.2020 14:00
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Шамиль Газизов: Мои главные цели – титулы в России и успешная бизнес-стратегия
Шамиль Газизов: Мои главные цели – титулы в России и успешная бизнес-стратегия
Он сменил у руля столичного клуба Томаса Цорна.
10.07.2020 13:39
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Геркус оценил шансы «Локомотива» финишировать на второй строчке
В данный момент москвичи занимают вторую позицию, опережая ближайшего преследователя в лице ЦСКА на четыре очка.
10.07.2020 13:17
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Спартак» объявил о назначении Газизова гендиректором клуба (фото)
Он сменил в этой должности Томаса Цорна.
10.07.2020 12:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Ибрагимович поставил ультиматум руководству «Милана»
Он вернулся на «Сан-Сиро» в январе этого года.
10.07.2020 11:05
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Газзаев – о назначении Газизова: «Спартак» в очередной раз наступает на те же грабли
Функционер сменил в этой должности Томаса Цорна и приступит к своим обязанностям на следующей неделе.
10.07.2020 10:11
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Левандовски признан лучшим игроком чемпионата Германии
В текущем сезоне он провел 31 матч, забил 34 гола и отдал четыре голевых паса.
10.07.2020 09:33
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Назаров написал издевательское стихотворение, посвященное Дзюбе и Азмуну (видео)
Ранее игроки сымитировали половой акт в раздевалке.
10.07.2020 09:16
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Манджукич получил предложение от «Фиорентины»
Ранее сообщалось, что нападающий ведет переговоры с «Локомотивом».
10.07.2020 08:59
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бубнов не уверен, что «Краснодар» выйдет в Лигу чемпионов
В данный момент команда Мурада Мусаева занимает третье место в таблице, набрав 45 очков.
10.07.2020 08:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика