УЕФА опубликовал результаты жеребьевки ¼ и ½ финала Лиги чемпионов

Официальный сайт УЕФА выложил подробные результаты жеребьевки ¼ и ½ финала Лиги чемпионов.
Напомним, плей-офф будет доигран в формате одной встречи.
1/4 финала
«Манчестер Сити» / «Реал» – «Ювентус» / «Лион»
«РБ Лейпциг» – «Атлетико»
Официальный сайт УЕФА выложил подробные результаты жеребьевки ¼ и ½ финала Лиги чемпионов.
Напомним, плей-офф будет доигран в формате одной встречи.
1/4 финала
«Манчестер Сити» / «Реал» – «Ювентус» / «Лион»
«РБ Лейпциг» – «Атлетико»
«Барселона» / «Наполи» – «Бавария» / «Челси»
«Аталанта» – «ПСЖ»
1/2 финала
«Манчестер Сити» / «Реал» – «Ювентус» / «Лион» – «Барселона» / «Наполи» – «Бавария» / «Челси»
«РБ Лейпциг» / «Атлетико» – «Аталанта» / «ПСЖ»
Матчи этой стадии турнира пройдут в Лиссабоне (Португалия) и состоятся по принципу одной игры.
Добавим, что ответные матчи 1/8 финала пройдут на стадионах принимающих команд.
✔️ 1/4 финала:— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) July 10, 2020
Матчи пройдут 12-15 августа в Лиссабоне 🏟#жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/DA5Jo2G7pD