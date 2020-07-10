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10 июля 15:11
автор: Артур Гичунцев

Представлена символическая сборная 27-го тура РПЛ

В этом сезоне чемпионом страны досрочно стал питерский «Зенит».

РПЛ опубликовала символическую сборную по итогам 27-го тура.

В команду вошли: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Жирков («Зенит»), Денис Кулаков («Урал»), Деннис Хаджикадунич («Ростов»), Мурило («Локомотив»), Исмаэл Силва («Ахмат»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»), Марио Фернандес (ЦСКА), Никола Влашич (ЦСКА), Антон Заболотный («Сочи»), Артем Дзюба («Зенит»).

источник: «Советский спорт»
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Представлена символическая сборная 27-го тура РПЛ
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