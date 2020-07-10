Представлена символическая сборная 27-го тура РПЛ

РПЛ опубликовала символическую сборную по итогам 27-го тура.
В команду вошли: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Жирков («Зенит»), Денис Кулаков («Урал»), Деннис Хаджикадунич («Ростов»), Мурило («Локомотив»), Исмаэл Силва («Ахмат»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»), Марио Фернандес (ЦСКА), Никола Влашич (ЦСКА), Антон Заболотный («Сочи»), Артем Дзюба («Зенит»).
👕 Символическая сборная 2⃣7⃣ тура #ТинькоффРПЛ по версии InStat 📋— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 10, 2020
❓ Кого бы вы выпустили на замену? pic.twitter.com/9X1qX3moDF
источник: «Советский спорт»