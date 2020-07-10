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10 июля 16:30
автор: Виктор Шарафудинов

Матчи «Локомотив» – ЦСКА и «Рубин» – «Ростов» перенесли на один день из-за VAR

Две игры 29-го тура состоятся 16 июля, а не 15-го.

Пресс-служба РПЛ сообщила в своем телеграм-канале о переносе двух матчей 29-го тура чемпионата России.

Позже, чем было запланировано изначально состоятся встречи «Рубин» – «Ростов» и «Локомотив» – ЦСКА. Эти игры будут проведены 16 июля, а не 15-го. Матч в Казани начнется в 18:00 мск, а московское дерби – в 20:30.

«Это было сделано для обеспечения работы системы VAR на всех матчах 29-го тура, – сказано в сообщении. – Из-за плотного расписания матчей и наложения по времени система VAR физически не могла быть развернута на всех играх тура. Для функционирования системы на всех матчах финального отрезка сезона РПЛ согласовала переносы матчей с клубами, после чего вышла с обращением в Российский футбольный союз. Бюро Исполкома РФС рассмотрело предложение РПЛ и внесло изменение в календарь».

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