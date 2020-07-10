У фанатов «Спартака» провели обыски. Четверых болельщиков увезли на допрос

У болельщиков «Спартака», проживающих в Наро-Фоминске Московской области, провели обыски. Четверо фанатов будут допрошены по делу о хулиганстве.

Об обысках сообщает «ОВД-Инфо».

ТАСС, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах, сообщил о том, что четверо болельщиков «Спартака» были доставлены на допрос в ГУ МВД Москвы по делу о хулиганстве:

«Четверых болельщиков из подмосковного Наро-Фоминска отвезли на допрос по делу о хулиганстве у «Открытия Арены».

Полиция расценивает как хулиганство акцию фанатов «Спартака», проведенную 19 июня возле домашнего стадиона команды. В Проектируемом проезде, болельщики перекрыли проезжую часть, воспрепятствовав проезду автомобилей, а также подожгли файеры, создав дымовую завесу.