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10 июля 17:22
автор: Виктор Шарафудинов

У фанатов «Спартака» провели обыски. Четверых болельщиков увезли на допрос

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве за акцию болельщиков красно-белых накануне матча против «Арсенала».

У болельщиков «Спартака», проживающих в Наро-Фоминске Московской области, провели обыски. Четверо фанатов будут допрошены по делу о хулиганстве.

Об обысках сообщает «ОВД-Инфо».

ТАСС, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах, сообщил о том, что четверо болельщиков «Спартака» были доставлены на допрос в ГУ МВД Москвы по делу о хулиганстве:

«Четверых болельщиков из подмосковного Наро-Фоминска отвезли на допрос по делу о хулиганстве у «Открытия Арены».

Полиция расценивает как хулиганство акцию фанатов «Спартака», проведенную 19 июня возле домашнего стадиона команды. В Проектируемом проезде, болельщики перекрыли проезжую часть, воспрепятствовав проезду автомобилей, а также подожгли файеры, создав дымовую завесу.

источник: ТАСС
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У фанатов «Спартака» провели обыски. Четверых болельщиков увезли на допрос
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