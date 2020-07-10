Хосеп Гвардиола: Если мы в «Манчестер Сити» будем думать о четвертьфинале, «Реал» нас победит

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался комментировать перспективу встречи с «Ювентусом» или «Лионом» в четвертьфинале Лиги чемпионов в случае успеха в противостоянии с мадридским «Реалом»

«Нам предстоит ответная игра против «Реала», – цитирует Гвардиолу Goal.com – Если будем думать о четвертьфинале, «Реал», короли этого турнира, выбьет нас. Нет никого, кто знает «Реал» лучше меня, их историю и потенциал. Видел результаты жеребьевки, кажется, через два-три часа после ее проведения.

Впереди у нас «Брайтон», плюс мы продолжаем готовиться к матчу против «Арсенала» в полуфинале Кубка Англии. Затем еще два матча и потенциальный финал, а уже потом «Реал». Это все, о чем я сейчас думаю».

26 февраля «Манчестер Сити» в Мадриде со счетом 2:1. Ответная игра состоится в Англии 7 августа. Победитель противостояния встретится в четвертьфинале либо с «Лионом», либо с «Ювентусом».