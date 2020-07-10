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10 июля 20:32
автор: Виктор Шарафудинов

КДК РФС дисквалифицировал Тедеско на три матча

Главный тренер «Спартака» получил красную карточку по ходу матча с «Локомотивом».

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско дисквалификацией на три матча и штрафом на 500 тысяч рублей.

«Наказание вынесено за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча», – сказано в сообщении телеграм-канала Российского футбольного союза.

8 июля, когда «Спартак» дома играл с «Локомотивом», Тедеско по ходу первого тайма получил предупреждение, а затем был удален после того, как бурно выразил несогласие с решением арбитра Сергея Лапочкина о назначении пенальти в ворота красно-белых. Матч 27-го тура закончился вничью 1:1.

В результате дисквалификации немецкий тренер не сможет руководить командой «Спартака» во время матчей чемпионата России до конца нынешнего сезона.

Завтра 11 июля «Спартак» сыграет в гостях с ФК «Сочи». Команда Тедеско занимает восьмое место, набрав 33 очка.

источник: РФС
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КДК РФС дисквалифицировал Тедеско на три матча
Главный тренер «Спартака» получил красную карточку по ходу матча с «Локомотивом».
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