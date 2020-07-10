КДК РФС предупредил Слуцкого по поводу неправильного ношения маски

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес предупреждение главному тренеру казанского «Рубина» Леониду Слуцкому за неправильное ношение маски.

Вот, что сказано в релизе, опубликованном на официальном сайте РФС:

«КДК постановил обратить внимание главного тренера ФК «Рубин» Слуцкого Л.В. на необходимость правильного ношения медицинской маски во время матчей чемпионата России (в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора). Предупредить, что в случае несоблюдения указанного требования КДК РФС будет применять спортивные санкции в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС».

Замечание Слуцкому было сделано за его поведение во время матча 27-го тура чемпионата РПЛ «Рубин» – «Краснодар» (1:0). Если тренер казанской команду продолжит игнорировать предписания Роспотребнадзора, его ждет наказание в соответствии с регламентом.

В воскресенье 12 июля «Рубин» сыграет в Москве с ЦСКА. После 27 туров команда Слуцкого занимает девятое место, уступая «Спартаку» по дополнительным показателям.