ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
10 июля 22:32
автор: Виктор Шарафудинов

«Гранада» на выезде обыграла «Реал Сосьедад»

Баски отыгрались с 0:2 по ходу матча, но все равно уступили

Матч 35-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» – «Гранада» завершился со счетом 2:3.

После первого тайма гости из Андалусии выигрывали 2:0. На 21-й минуте Антонио Пуэртас забил головой после навеса Домингуша Дуарте, а на 43-й Роберто Сольдадо нанес точный удар с левой из центра штрафной.

После перерыва хозяева отыгрались. На 47-й после розыгрыша углового отличился Микель Мерино, а на 83-й Микель Оярсабаль пробил под перекладину, замкнув прострел Наиса Джуара с правого фланга.

Тем не менее, победу одержала «Гранада». На 88-й Дуарте головой забил победный мяч, замкнув навес Дарвина Мачиса.

«Реал Сосьедад» остался на седьмом месте, имея 51 очко, и потерял все шансы на выход в Лигу чемпионов.

«Гранада» поднялась на девятую строчку турнирной таблицы, набрав 50 очков.

13 июля состоятся матчи «Вильярреал» – «Реал Сосьедад» и «Гранада» – «Реал».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Представлен кросс-купе Audi Q4 Sportsback e-tronПредставлен новый смартфон Poco M2 ProВ московском «Парке киноприключений» произошёл пожарОбладательница самой большой натуральной груди на УкраинеВсе видно. Эмили Ратаковски в прозрачной рубашке произвела фурорЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
Отборочный турнир ЧМ-2022 в Южной Америке начнется в октябре
Первые матчи должны были состояться еще в марте, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.
10.07.2020 23:23
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Марсело выбыл на три недели и пропустит оставшиеся матчи «Реала» в чемпионате
Королевский клуб борется за титул с «Барселоной».
10.07.2020 23:06
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Источник: CAS оправдает «Манчестер Сити» и отменит запрет УЕФА на выступления в еврокубках
В феврале Европейский союз футбольных ассоциаций наказал «горожан» двухлетней дисквалификацией за нарушение регламента финансового Fair Play.
10.07.2020 22:38
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Гранада» на выезде обыграла «Реал Сосьедад»
Баски отыгрались с 0:2 по ходу матча, но все равно уступили
10.07.2020 22:32
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
УЕФА разрешил «Шахтеру» сыграть с «Вольфсбургом» в Киеве
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы будет проведен без зрителей 5 августа.
10.07.2020 21:59
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Ноа» выиграл Кубок Армении, уступая в финале 1:4 после первого тайма
Команда одолела чемпиона страны «Арарат-Армению» в серии пенальти.
10.07.2020 21:51
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Евгений Ловчев: Очень плохо то, что сделал Медведев
Ветеран «Спартака» поддержал жалобу московского клуба по поводу заявления генерального директора «Зенита».
10.07.2020 21:34
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
КДК РФС предупредил Слуцкого по поводу неправильного ношения маски
В случае несоблюдения рекомендаций Роспотребнадзора тренеру «Рубина» грозят санкции.
10.07.2020 21:20
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
КДК РФС дисквалифицировал Тедеско на три матча
Главный тренер «Спартака» получил красную карточку по ходу матча с «Локомотивом».
10.07.2020 20:32
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Смолевичи» обыграли «Ислочь»
В чемпионате Белоруссии стартовал 17-й тур.
10.07.2020 20:23
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика