«Гранада» на выезде обыграла «Реал Сосьедад»

Матч 35-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» – «Гранада» завершился со счетом 2:3.

После первого тайма гости из Андалусии выигрывали 2:0. На 21-й минуте Антонио Пуэртас забил головой после навеса Домингуша Дуарте, а на 43-й Роберто Сольдадо нанес точный удар с левой из центра штрафной.

После перерыва хозяева отыгрались. На 47-й после розыгрыша углового отличился Микель Мерино, а на 83-й Микель Оярсабаль пробил под перекладину, замкнув прострел Наиса Джуара с правого фланга.

Тем не менее, победу одержала «Гранада». На 88-й Дуарте головой забил победный мяч, замкнув навес Дарвина Мачиса.

«Реал Сосьедад» остался на седьмом месте, имея 51 очко, и потерял все шансы на выход в Лигу чемпионов.