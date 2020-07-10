Марсело выбыл на три недели и пропустит оставшиеся матчи «Реала» в чемпионате

Официальный сайт мадридского «Реала» сообщил о том, что левый защитник команды Марсело получил повреждение приводящей мышцы левой ноги.

Газета Marca сообщает, что бразилец будет восстанавливаться не меньше трех недель, а потому пропустит все оставшиеся матчи чемпионата Испании нынешнего сезона.

В эти минуты «Реал» на своем поле проводит домашний матч 35-го тура чемпионата Испании против «Алавеса». У команды Зинедина Зидана 77 очков после 34 игр. «Барселона» провела на одну игру больше и набрала 76.

32-летний Марсело в нынешнем сезоне сыграл в примере 15 матчей, забив один гол и сделав четыре результативные передачи.