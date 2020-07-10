ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
10 июля 23:06
автор: Виктор Шарафудинов

Марсело выбыл на три недели и пропустит оставшиеся матчи «Реала» в чемпионате

Королевский клуб борется за титул с «Барселоной».

Официальный сайт мадридского «Реала» сообщил о том, что левый защитник команды Марсело получил повреждение приводящей мышцы левой ноги.

Газета Marca сообщает, что бразилец будет восстанавливаться не меньше трех недель, а потому пропустит все оставшиеся матчи чемпионата Испании нынешнего сезона.

В эти минуты «Реал» на своем поле проводит домашний матч 35-го тура чемпионата Испании против «Алавеса». У команды Зинедина Зидана 77 очков после 34 игр. «Барселона» провела на одну игру больше и набрала 76.

32-летний Марсело в нынешнем сезоне сыграл в примере 15 матчей, забив один гол и сделав четыре результативные передачи.

источник: Marca
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Шамиль Газизов: «Понимаю, что не все будут довольны моими решениями»Audi Q4 Sportback e-tron появится вскоре после выхода Q4Самуэль Жиго: Москва по-прежнему красно-белаяОбладательница самой большой натуральной груди на УкраинеВсе видно. Эмили Ратаковски в прозрачной рубашке произвела фурорЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
Отборочный турнир ЧМ-2022 в Южной Америке начнется в октябре
Первые матчи должны были состояться еще в марте, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.
10.07.2020 23:23
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Марсело выбыл на три недели и пропустит оставшиеся матчи «Реала» в чемпионате
Королевский клуб борется за титул с «Барселоной».
10.07.2020 23:06
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Источник: CAS оправдает «Манчестер Сити» и отменит запрет УЕФА на выступления в еврокубках
В феврале Европейский союз футбольных ассоциаций наказал «горожан» двухлетней дисквалификацией за нарушение регламента финансового Fair Play.
10.07.2020 22:38
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Гранада» на выезде обыграла «Реал Сосьедад»
Баски отыгрались с 0:2 по ходу матча, но все равно уступили
10.07.2020 22:32
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
УЕФА разрешил «Шахтеру» сыграть с «Вольфсбургом» в Киеве
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы будет проведен без зрителей 5 августа.
10.07.2020 21:59
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Ноа» выиграл Кубок Армении, уступая в финале 1:4 после первого тайма
Команда одолела чемпиона страны «Арарат-Армению» в серии пенальти.
10.07.2020 21:51
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Евгений Ловчев: Очень плохо то, что сделал Медведев
Ветеран «Спартака» поддержал жалобу московского клуба по поводу заявления генерального директора «Зенита».
10.07.2020 21:34
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
КДК РФС предупредил Слуцкого по поводу неправильного ношения маски
В случае несоблюдения рекомендаций Роспотребнадзора тренеру «Рубина» грозят санкции.
10.07.2020 21:20
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
КДК РФС дисквалифицировал Тедеско на три матча
Главный тренер «Спартака» получил красную карточку по ходу матча с «Локомотивом».
10.07.2020 20:32
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Смолевичи» обыграли «Ислочь»
В чемпионате Белоруссии стартовал 17-й тур.
10.07.2020 20:23
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика