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10 июля 23:23
автор: Виктор Шарафудинов

Отборочный турнир ЧМ-2022 в Южной Америке начнется в октябре

Первые матчи должны были состояться еще в марте, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Официальный сайт ФИФА сообщил о том, что после консультаций с южноамериканскими ассоциациями футбола была принято решение назначить старт отборочного турнира в зоне КОНМЕБОЛ на октябрь нынешнего года.

Матчи двух первых туров пройдут ориентировочно 8 и 13 октября.

Вдобавок КОНМЕБОЛ обратилась в ФИФА с предложением организовать международное окно в январе 2022-го для того, чтобы отборочный турнир в Южной Америке завершился в марте того же года.

Все десять южноамериканских сборных должны сыграть друг с другом дома и на выезде, проведя по 18 матчей. Четыре лучшие сборные получат прямые путевки в Катар, а команда, которая займет пятое место примет участие в межконтинентальном плей-офф.

источник: ФИФА (FIFA)
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Отборочный турнир ЧМ-2022 в Южной Америке начнется в октябре
Первые матчи должны были состояться еще в марте, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.
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