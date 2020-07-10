Отборочный турнир ЧМ-2022 в Южной Америке начнется в октябре

Официальный сайт ФИФА сообщил о том, что после консультаций с южноамериканскими ассоциациями футбола была принято решение назначить старт отборочного турнира в зоне КОНМЕБОЛ на октябрь нынешнего года.

Матчи двух первых туров пройдут ориентировочно 8 и 13 октября.

Вдобавок КОНМЕБОЛ обратилась в ФИФА с предложением организовать международное окно в январе 2022-го для того, чтобы отборочный турнир в Южной Америке завершился в марте того же года.

Все десять южноамериканских сборных должны сыграть друг с другом дома и на выезде, проведя по 18 матчей. Четыре лучшие сборные получат прямые путевки в Катар, а команда, которая займет пятое место примет участие в межконтинентальном плей-офф.