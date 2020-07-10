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10 июля 23:44
автор: Виктор Шарафудинов

Антон Шипулин поддержал фанатов «Спартака»: Не понимаю, к чему эти репрессии на пустом месте

Бывший биатлонист считает, что акция поклонников красно-белых не может быть квалифицирована как хулиганство.

Чемпион мира 2017 года по биатлону и депутат Государственной Думы Антон Шипулин поддержал болельщиков «Спартака», которые подвергаются преследованию полиции за акцию, устроенную у стадиона «Открытие Арена» 19 июня.

«Прочитал в новостях, что сотрудники полиции Москвы и Подмосковья продолжают проводить обыски у фанатов «Спартака», задерживают их, – написал Шипулин в инстаграме. – Повод все тот же – шумные проводы команды в Тулу, когда фанаты принесли баннер и файеры к стадиону «Открытие», чтобы поддержать любимую команду перед важным матчем.

Можете со мной не согласиться, конечно, но я не понимаю, к чему эти репрессии на пустом месте. Фанаты «Спартака» выкрикивали свои традиционные лозунги, не матерились, зажгли файеры в безлюдном месте, буквально на пару минут перекрыли дорогу, которую, как я понимаю, используют только сотрудники и игроки клуба. И где здесь основания для обысков в 6 утра и возбуждения уголовного дела (да еще и по статье, где до семи (!!!) лет лишения свободы)?

Уверен, что акция красно-белых не может быть квалифицирована как хулиганство. Ведь хулиганство – это грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Разве фанаты «Спартака» совершили это? Действия болельщиков, я в этом ничуть не сомневаюсь, были направлены исключительно на поддержку команды. Нет в этом преступления, вот так считаю.

Да и вообще, я как бывший спортсмен прекрасно понимаю, как важна и дорога такая крутая поддержка фанатов. Это же дает силы, заряжает спортсменов. Ни один вид спорта невозможен без фанатской поддержки, это единое целое. А футбольные болельщики — это же вообще отдельная тема. Ну кто из нас хотя бы раз в жизни не срывал голос, скандируя речевки любимой команды, кто шумной толпой не отмечал победу? Уверен, было с каждым и не раз.

Думаю, что в ближайшее время обращусь с запросом в соответствующие органы, чтобы дали оценку тому, насколько соразмерны действия правоохранителей с действиями болельщиков, законно ли возбуждении дела, проведение обысков и т. д.»

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Сегодня прочитал в новостях, что сотрудники полиции Москвы и Подмосковья продолжают проводить обыски у фанатов «Спартака» @fcsm_official, задерживают их. Повод все тот же — шумные проводы команды в Тулу, когда фанаты принесли баннер и файеры к стадиону «Открытие», чтобы поддержать любимую команду перед важным матчем. ⠀ Можете со мной не согласиться, конечно, но я не понимаю, к чему эти репрессии на пустом месте. Фанаты «Спартака» выкрикивали свои традиционные лозунги, не матерились, зажгли файеры в безлюдном месте, буквально на пару минут перекрыли дорогу, которую, как я понимаю, используют только сотрудники и игроки клуба. И где здесь основания для обысков в 6 утра и возбуждения уголовного дела (да ещё и по статье, где до 7 (!!!) лет лишения свободы)? ⠀ Уверен, что акция красно-белых не может быть квалифицирована как хулиганство. Ведь хулиганство — это грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Разве фанаты «Спартака» совершили это? Действия болельщиков, я в этом ничуть не сомневаюсь, были направлены исключительно на поддержку команды. Нет в этом преступления, вот так считаю. ⠀ Да, и вообще, я как бывший спортсмен прекрасно понимаю, как важна и дорога такая крутая поддержка фанатов. Это же дает силы, заряжает спортсменов. Ни один вид спорта невозможен без фанатской поддержки, это единое целое. А футбольные болельщики — это же вообще отдельная тема. Ну, кто из нас хотя бы раз в жизни не срывал голос, скандируя речевки любимой команды, кто шумной толпой не отмечал победу? Уверен, было с каждым и не раз😉 ⠀ Думаю, что в ближайшее время обращусь с запросом в соответсвующие органы, чтобы дали оценку тому, насколько соразмерны действия правоохранителей с действиями болельщиков, законно ли возбуждении дела, проведение обысков и тд.

Публикация от Антон Шипулин (@shipulin.174)

Ранее «Спартак» официально заявил, что не видит в действиях болельщиков 19 июня угрозы правопорядку и попросил правоохранительные органы отпустить всех задержанных.

источник: Instagram
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