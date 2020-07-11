«Реал» обыграл «Алавес». Куртуа в 18-й раз сыграл на «ноль»

В 35-м туре чемпионата Испании «Реал» на своем поле обыграл «Алавес» со счетом 2:0.

На 11-й минуте Карим Бензема реализовал пенальти, который заработал Ферлан Менди, а на 50-й французский нападающий добавил к забитому 18-м голу в чемпионате результативную передачу. После паса Бензема точный удар с левой нанес Марко Асенсио.

Тибо Куртуа стал первым вратарем Королевского клуба с 1988 года, который 18-й раз сыграл «на ноль» по ходу одного чемпионата. В сезоне-1987/88 Пако Буйо 19 раз сохранил ворота мадридцев в неприкосновенности.

«Реал» в восьмой раз подряд выиграл после рестарта чемпионата и за три тура до конца продолжает лидировать, набрав 80 очков. У ближайшего преследователя «Барселоны» – 76.

«Алавес» потерпел шестое поражение подряд. Команда занимает 17-е место и находится в трех очках от зоны вылета, опережая «Мальорку».