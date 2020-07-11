«Реал» забил 500-й гол под руководством Зидана. Француз занимает второе место в истории клуба

Вчера «Реал» обыграл в Мадриде «Алавес» со счетом 2:0. Первый гол в этом матче, который забил с 11-метрового Карима Бензема, стал для Королевского клуба 500-м забитым мячом под руководством Зинедина Зидана.

Для этого достижения французскому тренеру понадобилось 264 матча. Ранее в истории «Реала» был только один тренер, который проработал достаточно долго, чтобы команда забила 500 голов. Мигель Муньос проработал с клубом из испанской столицы с 1948 по 1958 годы, и за десять лет «сливочные» 1226 раз поразили ворота своих соперников (в 605 матчах).

После Зидана далее по голам идут Висенте дель Боске (246 матчей, 490 голов) и Жозе Моуринью (178 матчей, 475 голов).

Зидан ранее занимал должность главного тренера «Реала» с 4 января 2016 года по 31 мая 2018-го, а затем вернулся в клуб 11 марта 2019-го.

Любопытно, что первый гол «Реала» под руководством французского тренера также забил Бензема. 9 января 2016-го Карим открыл счет в домашней игре чемпионата против «Депортиво», и мадридская команда победила с результатом 5:0.