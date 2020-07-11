Зинедин Зидан: Если судья ставит пенальти, значит это пенальти

После вчерашнего матча против «Алавеса» (2:0 дома) главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пообщался с журналистами.

«Не пропускать вообще невозможно, но в последнее время мы действительно пропускаем мало, – цитирует слова Зидана Marca. – Тибо Куртуа набрал хорошую форму. Нужно продолжать в том же духе.

Что касается трех пенальти в трех матчах, могу сказать, что если судья ставит пенальти, значит это пенальти. Главное – забивать мячи, и неважно, каким способом.

Мы продолжаем бороться за победу в чемпионате Испании. До конца сезона остается три игры, и мы не знаем, как все в итоге сложится. Сейчас нам нужно немного отдохнуть. Хотя победы – это и есть лучший отдых».

В трех оставшихся турах «Реалу» осталось набрать пять очков, чтобы стать чемпионов независимо от результатов «Барселоны». В понедельник 13 июля команда Зидана сыграет в гостях с «Гранадой».