«Уфа» готовится к матчу против «Локомотива» (фото)

Футболисты «Уфы» вчера 10 июля начали подготовку к выездному матчу против «Локомотива» в рамках 28-го тура чемпионата России.

Фотографии с тренировки команды Вадима Евсеева были опубликованы в официальном твиттере клуба.

«Вчера начали подготовку к «Локомотиву»! Команда находится в отличном расположении духа, даже несмотря на то, что погода в Уфе несколько дней очень жаркая. На утренней тренировке футболисты, игравшие в Ростове-на-Дону, занимались восстановлением, другая группа работала на поле», – сказано в сообщении.