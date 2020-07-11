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11 июля 10:17
автор: Виктор Шарафудинов

«Уфа» готовится к матчу против «Локомотива» (фото)

Встреча 28-го тура состоится в Москве 12 июля.

Футболисты «Уфы» вчера 10 июля начали подготовку к выездному матчу против «Локомотива» в рамках 28-го тура чемпионата России.

Фотографии с тренировки команды Вадима Евсеева были опубликованы в официальном твиттере клуба.

«Вчера начали подготовку к «Локомотиву»! Команда находится в отличном расположении духа, даже несмотря на то, что погода в Уфе несколько дней очень жаркая. На утренней тренировке футболисты, игравшие в Ростове-на-Дону, занимались восстановлением, другая группа работала на поле», – сказано в сообщении.

Матч «Локомотив» – «Уфа» состоится завтра 12 июля и начнется в 16:30 по московскому времени.

Команда Евсеева занимает шестое место, набрав 36 очков. 8 июля уфимцы победили на выезде «Ростов» со счетом 2:1.

источник: ФК «Уфа»
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