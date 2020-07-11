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11 июля 10:47
автор: Виктор Шарафудинов

Сергей Юран – о назначении Газизова: В «Спартаке» все-таки задачи другие, чем в «Уфе»

За три тура до конца чемпионата бывший клуб нового гендиректора красно-белых опережает команду Доменико Тедеско в турнирной таблице.

Бывший нападающий и тренер московского «Спартака» Сергей Юран прокомментировал назначением Шамиля Газизова новым генеральным директором красно-белых.

«В «Уфе» он доказал свой уровень, – заявил Юран в интервью известиям. – Из самого низа довел клуб до премьер-лиги, при этом не имея высокого бюджета. Да еще и команда попадала в еврокубки, где едва ни дошла до группового этапа Лиги Европы. Но одно дело – «Уфа», а другое – «Спартак».

В Башкирии задачей было не вылететь в ФНЛ, по возможности бороться за 9-10-е место. А получится шестое – это вообще прыжок выше головы.

А в «Спартаке» все-таки задачи другие. И уровень футболистов должен быть другой. Насколько сам Газизов готов работать в таких условиях – только практика покажет.

В «Спартаке» совершенно другое давление со стороны прессы, телевидения. Право на ошибку придется минимизировать, чтобы не было большой критики. Пока мы не знаем, насколько новый гендиректор к этому готов».

О назначении Газизова было официально объявлено вчера 10 июля. Ранее должность генерального директора «Спартака» занимал Томас Цорн.

После 27 туров «Уфа» занимает шестое место, набрав 36 очков, а «Спартак» – восьмое (33).

источник: «Известия»
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Сергей Юран – о назначении Газизова: В «Спартаке» все-таки задачи другие, чем в «Уфе»
За три тура до конца чемпионата бывший клуб нового гендиректора красно-белых опережает команду Доменико Тедеско в турнирной таблице.
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