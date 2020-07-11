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11 июля 12:12
автор: Виктор Шарафудинов

Чемпион мира 1966 года Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет

Старший брат легенды «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтона всю карьеру футболиста провел в «Лидсе».

Пресс-служба «Лидс Юнайтед» сообщила о смерти бывшего центрального защитника клуба Джека Чарльтона, чемпиона мира 1966 года в составе сборной Англии.

Старший брат знаменитого полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтона всю профессиональную карьеру футболиста провел в «Лидсе». С 1952 по 1973 годы Джек Чарльтон сыграл за команду из Йоркшира 762 матча, забив 95 мячей. Он помог команде в 1969 году выиграть чемпионата Англии, а также стать обладателем Кубка в 1972-м и завоевать Кубок лиги с 1968-м. Вдобавок в те времена «Лидс» дважды выиграл Кубок Ярмарок, предшественник Кубка УЕФА (в 1968 и 1971 годах).

Также в активе Чарльтона-старшего 35 матчей и 6 голов в составе сборной Англии. В 1966 году он вместе с Бобби Муром был основным центральным защитником английской команды на победном домашнем чемпионате мира, а в 1968 стал бронзовым призером чемпионата Европы.

В качестве тренера Джек Чарльтон наибольших успехов добился, работая со сборной Ирландии с 1986 по 1995 годы. Под его руководством ирландцы впервые пробились в финальные турниры чемпионатов Европы и мира. На своем дебютном ЧМ в 1990 году Ирландия добралась до четвертьфинала.

источник: ФК «Лидс Юнайтед»
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Чемпион мира 1966 года Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет
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