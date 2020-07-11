Полузащитник «Тоттенхэма» Алли пропустит дерби против «Арсенала»

Официальный сайт «Тоттенхэма» сообщил о том, что атакующий полузащитник Деле Алли пропустит еще один матч из-за травмы подколенного сухожилия и не сможет помочь команде Жозе Моуринью в завтрашней игре против «Арсенала».

Ранее 24-летний Алли пропустил две предыдущие встречи «шпор» против «Эвертона» (1:0 дома) и «Борнмута» (0:0 в гостях).

В то же время пресс-служба «Тоттенхэма» отмечает, что накануне дерби восстановились защитник Джафет Танганга и нападающий Трой Пэрротт.

Алли в текущем чемпионате забил восемь голов и сделал пять результативных передач в 24 матчах.

Матч 35-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Арсенал» состоится завтра 12 июля и начнется в 18:30 по московскому времени.