ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 июля 15:21
автор: Виктор Шарафудинов

Полузащитник «Тоттенхэма» Алли пропустит дерби против «Арсенала»

У футболиста английской сборной повреждение подколенного сухожилия.

Официальный сайт «Тоттенхэма» сообщил о том, что атакующий полузащитник Деле Алли пропустит еще один матч из-за травмы подколенного сухожилия и не сможет помочь команде Жозе Моуринью в завтрашней игре против «Арсенала».

Ранее 24-летний Алли пропустил две предыдущие встречи «шпор» против «Эвертона» (1:0 дома) и «Борнмута» (0:0 в гостях).

В то же время пресс-служба «Тоттенхэма» отмечает, что накануне дерби восстановились защитник Джафет Танганга и нападающий Трой Пэрротт.

Алли в текущем чемпионате забил восемь голов и сделал пять результативных передач в 24 матчах.

Матч 35-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Арсенал» состоится завтра 12 июля и начнется в 18:30 по московскому времени.

«Канониры» занимают восьмое место, набрав 50 очков, а «шпоры» – девятое (49).

источник: ФК «Тоттенхэм»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В работе приложений на iOS произошел масштабный сбойОпределены даты контрольных матчей сборной РоссииПредставлен новый смартфон Poco M2 ProВсе видно. Эмили Ратаковски в прозрачной рубашке произвела фурорМодель надела крошечный купальник вверх ногамиОбладательница самой большой натуральной груди на Украине
«Фенербахче» намерен подписать контракт с Дзюбой
«Фенербахче» полон решимости усилить свою команду опытным нападающим.
11.07.2020 16:07
Футбол
Анзор Кавазашвили: Тедеско позвали зря. Приглашаем посредственных тренеров
Бывший вратарь «Спартака» оценил работу итальянского немца в России.
11.07.2020 15:54
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Полузащитник «Тоттенхэма» Алли пропустит дерби против «Арсенала»
У футболиста английской сборной повреждение подколенного сухожилия.
11.07.2020 15:21
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч против «Леганеса»
Игра состоится в пригороде Мадрида завтра 12 июля.
11.07.2020 15:00
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Зениту» интересен ганский полузащитник Менса, который играет за «Кайсериспор»
Сумма трансфера может составить пять миллионов евро.
11.07.2020 14:35
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Рестарт Кубка Либертадорес назначен на 15 сентября
Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии после двух туров группового этапа.
11.07.2020 14:21
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Чемпион мира 1966 года Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет
Старший брат легенды «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтона всю карьеру футболиста провел в «Лидсе».
11.07.2020 12:12
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Сергей Юран – о назначении Газизова: В «Спартаке» все-таки задачи другие, чем в «Уфе»
За три тура до конца чемпионата бывший клуб нового гендиректора красно-белых опережает команду Доменико Тедеско в турнирной таблице.
11.07.2020 10:47
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Болельщики «Тоттенхэма» наняли самолет для протеста против Леви во время дерби против «Арсенала»
За четыре тура до конца чемпионата команда Жозе Моуринью занимает девятое место, находясь позади «канониров».
11.07.2020 10:34
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Уфа» готовится к матчу против «Локомотива» (фото)
Встреча 28-го тура состоится в Москве 12 июля.
11.07.2020 10:17
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика