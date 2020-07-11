Дмитрий Селюк: То, что Семин приехал в Сочи, ничего не значит

«То, что Палыч приехал в Сочи, ничего не значит. Он ни в «Спартак», ни в «Сочи» работать не идет. Ждет «Локомотив», - написал Селюк в своем твиттере.

Напомним, что в мае Совет директоров «Локомотива» единогласно принял решение не продлевать контракт с Семиным. Преемником трехкратного чемпиона России Семина в железнодорожников стал Марко Николич. Под руководством сербского тренера «Локомотив» одержал две победы и трижды сыграл вничью. В данный момент команда занимает второе место, набрав 50 очков.