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11 июля 17:21

«Ахмат» - «Зенит». Стартовые составы команд

Стали известны составы «Ахмата» и «Зенита» на матч 28-го тура российской премьер-лиги.

«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Фелипе Визеу.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Х. Кадыров, Ильи, Бериш, Раванелли, Митришев, Мбенг.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Прохин, Дуглас Сантос, Осорио, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Мусаев, Дриусси, Ригони.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Маммана, Шатов, Сутормин, Шамкин, Малком.

Добавим, что матч состоится сегодня, 11 июля, в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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