«Ахмат» - «Зенит». Стартовые составы команд

«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Фелипе Визеу.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Х. Кадыров, Ильи, Бериш, Раванелли, Митришев, Мбенг.
«Зенит»: Лунев, Караваев, Прохин, Дуглас Сантос, Осорио, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Мусаев, Дриусси, Ригони.
Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Маммана, Шатов, Сутормин, Шамкин, Малком.
Добавим, что матч состоится сегодня, 11 июля, в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени.