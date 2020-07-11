«Ахмат» - «Зенит». Стартовые составы команд

Дмитрий Селюк: То, что Семин приехал в Сочи, ничего не значит

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал приезд бывшего тренера «Локомотива» Юрия Семина в Сочи, где сегодня состоится матч между «Сочи» и «Спартаком».