«Тамбов» проиграл на выезде «Арсеналу», снова пропустив с пенальти

В составе тульской команды голами отметились Владислав Пантелеев (20-я минута, пен.) и Евгений Луценко (84), у тамбовского клуба отличился Михаил Костюков (55).

Отметим, что в пяти матчах из шести после возобновления чемпионата в ворота тамбовской команды назначался пенальти.

После этой игры «Арсенал» набрал 34 очка и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Тамбов» с 28 очками занимает 14-е место.

В следующем туре тульская команда на выезде сыграет против «Урала», а тамбовский клуб на своем поле встретится с «Сочи».

РПЛ

28-й тур