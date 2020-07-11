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11 июля 17:53

«Тамбов» проиграл на выезде «Арсеналу», снова пропустив с пенальти

Футболисты «Арсенала» обыграли «Тамбов» в домашнем матче 28-го тура чемпионата России со счетом 2:1.

В составе тульской команды голами отметились Владислав Пантелеев (20-я минута, пен.) и Евгений Луценко (84), у тамбовского клуба отличился Михаил Костюков (55).

Отметим, что в пяти матчах из шести после возобновления чемпионата в ворота тамбовской команды назначался пенальти.

После этой игры «Арсенал» набрал 34 очка и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Тамбов» с 28 очками занимает 14-е место.

В следующем туре тульская команда на выезде сыграет против «Урала», а тамбовский клуб на своем поле встретится с «Сочи».

РПЛ
28-й тур

«Арсенал» (Тула) – «Тамбов» – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 - Пантелеев (21, пен.), 1:1 - Костюков (55), 2:1 – Луценко (84).

«Арсенал»: Шамов, Довбня, Беляев, Денисов (Ткачев, 61), Горбатенко (Громыко, 85), Кангва, Пантелеев (Сокол, 90), Костадинов (Хагуш, 84), Кангва (Ломовицкий, 61), Хлусевич, Луценко.

«Тамбов»: Шелия, Тетрашвили (Карасев, 46), Рыбин, Филин, Каплиенко (Шляков, 81), Мелкадзе, Чуперка, Ойеволе (Таказов, 81), Костюков (Калмыков, 85), Юрганов, Мамтов (Килин, 68).

Предупреждения: Костадинов (8), Тетрашвили (18), Пантелеев (71).

источник: «Советский спорт»
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