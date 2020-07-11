«Сочи» - «Спартак». Стартовые составы команд

«Сочи»: Н. Заболотный, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин.

Запасные: Самок, Калугин, Шакуро, Миладинович, Милютин, Бурмистров, Колдунов, Лагатор, Боковой, Немченко, Имбула, Карапетян.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Соболев, Понсе.

Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Тиль, Шильцов, Ларссон.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 11 июля, в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 20:30 по московскому времени.