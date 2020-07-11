Тедеско потерял 250 тысяч рублей, став жертвой мошенников

По информации телеграм-канала Baza, Тедеско получил звонок с незнакомого номера, несмотря на это, узнав на аватарке сотрудника клуба, немецкий специалист решил ответить. В ходе завязавшегося разговора, главный тренер красно-белых перевел деньги «на срочное лечение родственника». Однако позже выяснилось, что никто из сотрудников денег у немца не просил.

Отмечается, что Тедеско перевел неизвестному почти на 250 000 рублей.

Напомним, что накануне КДК РФС оштрафовал главного тренера «Спартака» на 500 тысяч рублей и дисквалифицировал на три встречи за удаление во время матча 27-го тура чемпионата России против «Локомотива».