Андреас Хинкель: К ребятам по игре с «Сочи» нет претензий

- К ребятам по игре нет претензий. К сожалению, пропустили в первом тайме довольно глупый гол. Отыгрывать всегда непросто. Возможно, не хватило правильных решений. Во втором тайме команда заиграла ярче, были моменты, но они не привели к голам, - рассказал Хинкель в эфире «Матч Премьер».

Добавим, что после этой игры «Сочи» набрал 33 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак», имея в активе также 33 очка, опустился на десятое место. В следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет против «Ахмата», а «Сочи» на выезде встретится с «Тамбовом».