Андреас Хинкель: Продолжаем верить, что преодолеем сложности, а игроки смогут вырасти

- Сегодня мы проявляли тактическую гибкость, меняли схему в ходе игры. Другое дело, что много других факторов влияют на нашу игру. В том числе этот необычный сезон как таковой. У нас молодая команда, ребята продолжают борьбу. Думаю, это станет хорошим опытом для наших игроков. Мы продолжаем верить, что преодолеем сложности, а игроки смогут вырасти, - цитирует Хинкеля пресс-служба красно-белых.

Добавим, что после этой игры «Сочи» набрал 33 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак», имея в активе также 33 очка, опустился на десятое место. В следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет против «Ахмата», а «Сочи» на выезде встретится с «Тамбовом».