Кафельников – после поражения «Спартака»: Эта команда худшая на моей памяти

Известный российский теннисист Евгений Кафельников оставил запись в соцсети после поражения «Спартака» в гостевом матче 28-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).

«Только не убеждайте меня, что есть какой-то заговор против «Спартака»!

С такой игрой и таким подбором игроков можно только довольствоваться присутствием в РПЛ. Эта команда худшая на моей памяти», – написал Кафельников.

«Сочи» набрал 33 очка и поднялся на девятое место в таблице РПЛ, «Спартак», имея в активе также 33 очка, опустился на десятое место.

В следующем туре московский клуб на своем поле сыграет против «Ахмата», а «Сочи» на выезде встретится с «Тамбовом».