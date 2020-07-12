Смолов не сыграл с «Осасуной» из-за травмы

Накануне, 11 июля футболисты «Сельты» уступили в гостях «Осасуне». Встреча 36-го тура примеры завершилась со счетом 1:2.
Этот матч пропустил российский нападающий Федор Смолов. Как сообщает пресс-служба галисийского клуба, форвард не сыграл из-за «некоторого дискомфорта».
Напомним, 30-летний футболист принадлежит «Локомотиву». В составе «Сельты» он провел 14 матчей и забил два гола.
Ранее сообщалось, что испанцы хотят выкупить его трансфер и уже предложили российскому клубу шесть млн евро.
источник: «Советский спорт»