Смолов не сыграл с «Осасуной» из-за травмы

Накануне, 11 июля футболисты «Сельты» уступили в гостях «Осасуне». Встреча 36-го тура примеры завершилась со счетом 1:2.

Этот матч пропустил российский нападающий Федор Смолов. Как сообщает пресс-служба галисийского клуба, форвард не сыграл из-за «некоторого дискомфорта».

Напомним, 30-летний футболист принадлежит «Локомотиву». В составе «Сельты» он провел 14 матчей и забил два гола.

Ранее сообщалось, что испанцы хотят выкупить его трансфер и уже предложили российскому клубу шесть млн евро.