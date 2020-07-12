Агент Маньяков: Переезд в Турцию Дзюбе не интересен

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал информацию турецких СМИ о возможном переходе Артема Дзюбы в стамбульский «Фенербахче».

«Дзюбы в Турции не будет. Верю, что «Фенербахче» мог обратиться к Артему, но переезд в Турцию, насколько знаю, ему не интересен.

Дзюба связывает жизнь с Питером и «Зенитом». Условия нового контракта обсуждены на самом высоком уровне, но о факте подписания ничего не знаю. Дело времени», – написал Маньяков в своем Telegram-канале.

В текущем сезоне 31-летний Дзюба провел 33 матча, забил 18 голов и отдал 16 голевых передач. Он помог «Зениту» досрочно стать чемпионом страны.