ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
12 июля 13:49
автор: Артур Гичунцев

Спортивный директор «Ювентуса» сообщил о переговорах с Дибалой по новому контракту

Его соглашение истекает летом 2022 года.

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил о желании клуба продлить контракт с форвардом Пауло Дибалой.

Ранее сообщалось, что стороны практически договорились о новом соглашении. Аргентинец будет получать 12 млн евро за сезон.

«Мы ведем переговоры с его агентом. Для нас это очень важный игрок. Приглашая Дибалу, мы серьезно рисковали, но всегда верили в него», – цитирует Паратичи DAZN.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 41 матч, забил 17 голов и отдал 13 голевых передач.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Анонсирована беззеркальная камера Canon EOS R5Шамиль Газизов: «Понимаю, что не все будут довольны моими решениями»ЦСКА крупно победил в ОренбургеМодель надела крошечный купальник вверх ногамиВсе видно. Эмили Ратаковски в прозрачной рубашке произвела фурорУмопомрачительные формы: рыжеволосая бестия покорила Сеть
Спортивный директор «Ювентуса» сообщил о переговорах с Дибалой по новому контракту
Его соглашение истекает летом 2022 года.
12.07.2020 13:49
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Гризманн получил травму и выбыл на неопределенный срок
Ранее сообщалось, что француз будет продан по окончании сезона.
12.07.2020 13:10
Футбол
Андронов назвал имя арбитра, который подозревается в незаконных ставках
Ранее сообщалось, что им является арбитр, работавший на матче «Спартака».
12.07.2020 12:40
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Игорь Акинфеев: «Рубин», как и раньше, играет на контратаках
Встреча состоится 12 июля и пройдет в Москве. Начало поединка – 18.30 мск.
12.07.2020 11:29
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Агент Маньяков: Переезд в Турцию Дзюбе не интересен
Ранее сообщалось, что игрок получил предложение от «Фенербахче».
12.07.2020 10:18
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Смолов не сыграл с «Осасуной» из-за травмы
Россиянин выступает в Испании с января 2020 года.
12.07.2020 10:00
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Кафельников – после поражения «Спартака»: Эта команда худшая на моей памяти
В данный момент красно-белые занимают 10-е место в таблице.
12.07.2020 08:34
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Хет-трик Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон»
Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Брайтон» в гостевом матче 35-го тура чемпионата Англии со счетом 4:0.
11.07.2020 23:53
Футбол
Андреас Хинкель: Продолжаем верить, что преодолеем сложности, а игроки смогут вырасти
Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал поражение красно-белых в матче с «Сочи» (0:1).
11.07.2020 23:23
Футбол
Андреас Хинкель: К ребятам по игре с «Сочи» нет претензий
Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал поражение красно-белых в матче с «Сочи» (0:1).
11.07.2020 23:18
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика