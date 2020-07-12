Спортивный директор «Ювентуса» сообщил о переговорах с Дибалой по новому контракту

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил о желании клуба продлить контракт с форвардом Пауло Дибалой.

Ранее сообщалось, что стороны практически договорились о новом соглашении. Аргентинец будет получать 12 млн евро за сезон.

«Мы ведем переговоры с его агентом. Для нас это очень важный игрок. Приглашая Дибалу, мы серьезно рисковали, но всегда верили в него», – цитирует Паратичи DAZN.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 41 матч, забил 17 голов и отдал 13 голевых передач.