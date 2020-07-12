Бубнов уверен, что ЦСКА обыграет «Рубин»

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов считает, что ЦСКА обыграет «Рубин», однако, сделают это не без труда. По его словам, команда Леонида Слуцкого настроена добыть три очка.

«Прогноз: 2:0. «Рубин» даст бой, тем более это принципиальная игра для бывшего тренера армейцев Леонида Слуцкого.

Но ЦСКА преодолел кризис, быстро подбирается ко второму месту и является здесь явным фаворитом, несмотря на отсутствие двух защитников – Дивеева и Набабкина», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.