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12 июля 14:28
автор: Артур Гичунцев

Бубнов уверен, что ЦСКА обыграет «Рубин»

Встреча 28-го тура РПЛ состоится 12 июля пройдет в Москве. Начало поединка – 18.30 мск.

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов считает, что ЦСКА обыграет «Рубин», однако, сделают это не без труда. По его словам, команда Леонида Слуцкого настроена добыть три очка.

«Прогноз: 2:0. «Рубин» даст бой, тем более это принципиальная игра для бывшего тренера армейцев Леонида Слуцкого.

Но ЦСКА преодолел кризис, быстро подбирается ко второму месту и является здесь явным фаворитом, несмотря на отсутствие двух защитников – Дивеева и Набабкина», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

источник: «Советский спорт»
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